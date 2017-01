Notes de chantiers

2017. Je vais prendre au bond le «défi Rémolino» (c’est comme ça que je l’appelle).

Rémolino, c’est le nom de plume de Clément Laberge, blogueur de la première heure au Québec (et dans la Francophonie).

«Je formule aussi le souhait que d’autres personnes (re)trouvent l’envie d’écrire un peu plus. Et pourquoi pas que l’année soit marquée par un retour en force des blogues? — ces lieux d’écriture tellement plus libres et plus durables que ne le sont les réseaux sociaux (Facebook étant particulièrement déplorable à cet égard).

Je pense même que je vais, pour encourager un peu le mouvement en ce sens, faire le plus souvent possible des commentaires ou partager des réflexions au bas de textes de blogues plutôt que sur Facebook ou sur d’autres espaces plus éphémères.»