Le tsunami numérique (1): prologue

V oici le 1er épisode de la «saga» du plan numérique.

Qu’ont en commun un tsunami et le numérique? Il vous frappe sans vous avertir.

Je vous raconte sous la forme d’une «saga» cette histoire de la «4e révolution industrielle» à travers des gens passionnants qui la font.

M2 #33: Tsunami (1) : Prologue (22 minutes)

Avec Carl-Frederic De Celles, Nellie Brière, Véronique Marino, Matthieu Dugal et Michel Cartier

Voici la version sur Youtube (audio):

Podcast à la sauce geek

Cet épisode, je l’ai monté sourire en coin. Puisque cette «saga» du Plan numérique me fait penser à celle de Star Wars avec ses vilains, ses Jedi, ses magouilles pour contrôler la galaxie, j’y ai intégré des références à la série culte.

La série se construira, de semaine en semaine, pendant la consultation en cours sur le Plan stratégique numérique (ah? vous ne le saviez pas?!).

Puisqu’il n’y a pas encore de plan, ni aucune vision d’ensemble, nous sommes pour l’instant, collectivement, démunis face à cette «4e révolution industrielle» annoncée.

Dans cet épisode, je mets la table pour le reste de la série:

Qu’est-ce cette«4e révolution industrielle» et pourquoi l’expression est soudainement utilisée par les grands de ce monde.

Maintenant que nous avons un processus en place pour montrer un plan stratégique, pourquoi voyons-nous apparaître des lignes de dissension?

Comment peut-on être ministre délégué au plan numérique?

L’épisode est monté presque comme une bande annonce de Star Wars. Vous connaissez maintenant mon petit faible pour cette série.

Vous entendrez des bouts d’interviews de gens passionnants (que vous allez réentendre dans les épisodes suivants): Carl-Frédéric De Celles, Nellie Brière, Matthieu Dugal, Véronique Marino et Michel Cartier.

Derrière les rideaux

À part le montage, tous à été fait à partir de mon cellulaire (enregistrement, ftp, xml, image). Je vise d’ici la fin de la saison de réussir à monter sur mon mobile, mais le défi est élevée.

J’aimerai bien ça prouver qu’on peut faire ce type de podcast (c-à-d avec beaucoup de montage en post-prod) sur un mobile seulement. Mais la tâche est difficile: GaragaBand sur iOS n’est pas très maniable pour du montage son de balado.

Côté enregistrement, le fait d’utiliser un micro USB omni (le IQ5 de Zoom) affecte la qualité et le niveau du son un peu trop à mon goût. J’ai utilisé cette fois-ci VRP7 (iOs) comme app d’enregistrement, pour sa facilité de transfert des fichiers vers Dropbox, mais malheureusement, il manque un retour pour les écouteurs et à plusieurs reprises je n’ai pas entendu que je popais dans le micro.

J’utilise l’app FTPmanager pour gérer les fichiers en ligne (il passe par iCloud pour transférer mes fichiers).

Les extraits entendus sont tirés de la bande annonce du prochain Star Wars : Rogue 1. Et avec des petits bouts de Apocalypse Now (la radio et la voix de Martin Sheen).

L’icône pour la saison 4 de la balado est de Annelise Gadoury, avec une image iStock achetée en bonne et due forme.

