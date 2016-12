M2-balado : saison 4

J e vous annonce que la saison 4 de mon podcast M2 sortira en début octobre.

M2 explore tout ce que le tsunami numérique renverse sur son passage : culture, éducation, économie, communication, société, politique. Il ne manque que vous.

Chaque épisode propose des réponses aux questions que les médias et les politiciens se poseront demain.

Ces réponses vous allez les entendre de la bouche de ceux et celles qui vivent au coeur de la révolution numérique, à Montréal et au Québec, la passerelle entre l’Amérique et l’Europe, et foyer d’une effervescence créative incroyable.

Cette saison, je vais la consacrer entièrement au fameux plan numérique que le Québec veut «codévelopper». 2016. Si l’espoir fait vivre, nous allons vivre longtemps!

Les épisodes vont suivre de semaine en semaine cette «consultation» pour développer le plan numérique. Vous pourrez suivre le cours de mes réflexions sur les enjeux derrière tout ça.

Mon défi

Techniquement, je vais aussi essayer de tout faire sur mon iPhone.

Avec mon Zoom IQ5, je fais déjà tous mes interviews directement sur une app iOS. Je uploade par FTP et fignole mes fichiers XML avec mes pouces sur mon mobile. J’ai GarageBand version iOs, pour le montage, mais, par contre, je trouve ça encore trop dur et je préfère monter sur mon Mac puisque chaque émission comme mes auditeurs le savent demande beaucoup de fignolage.

Ça ne donne peut-être pas le son parfait d’un pro de chez France-Culture, mais j’ai un son brut de décoffrage que seule une captation à vif, défauts d’amateurs inclus, peut rendre.

Je me donne se défi de tout faire de A à Z sur le cellulaire, car j’aimerais au final me prendre en photo devant la tour de Radio-Canada et pouvoir mettre côte-à-côte deux modèles de production sonore.

Pour la saison 3, toujours pertinente (evergreen content), c’est par ici!. Et pour votre agrégateur de podcasts, le fil XMl est ici!

Pour ceux qui aimeraient comprendre comment écouter un podcast, suivez le guide du Journal de Québec!