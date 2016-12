J e poursuis aujourd’hui mon exploration de l’écosystème des startups à Montréal en général et la mise en place de l’incubateur touristique en particulier. (si vous avez manquez la première partie, c’est par ici)

J’ai eu la chance de travailler de très proche avec l’équipe de l’incubateur et de voir de l’intérieur les premiers pas pour la mise en place de ce projet qui devrait voir le jour en 2017.

Cet incubateur touristique pourrait sembler être une nécessité pour les startups, mais en fait c’est le contraire. C’est une nécessité vitale pour les grands joueurs de l’industrie. Il y a un tel besoin d’innovation dans le domaine du tourisme et un tel talent dans l’écosystème qu’il me semble inévitable que les deux doivent se rencontrer.

Voici l’histoire de cette rencontre.

M2 #32: Startup 2 : Incubez! (22 minutes)

Avec Sébastien Provencher, Ilias Benjelloun, Saber Triki,

Paul Arseneault, Pierre Bellerose, Laurent Queige et Marie-Julie Gagnon

Fin de la saison 3

Me voilà déjà à la fin de la saison. J’ai pris plus de temps que prévu pour terminer ce dernier épisode que j’aurais voulu sortir en janvier, mais bon, c’est pour la bonne cause. J’ai aidé Ilias Benjelloun, Catherine Saine et Simon Trépanier à organiser un événement le 20 janvier dernier pour connecter les startups d’ici avec les grands acteurs du domaine touristiques. Près de 200 personnes ont répondu à l’appel.

La saison 3 a été encore en mode exploratoire. J’ai poussé davantage le montage pour voir jusqu’où je pouvais aller. J’espère que vous avez apprécié. Par contre, ça a été au détriment de la régularité.

Je vais essayer pour la saison 4 de viser l’inverse : être plus régulier, au détriment du montage. On verra ce que ça donne.

Saison 3:

