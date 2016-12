S i le numérique était un nouveau continent, alors les nouveaux explorateurs du 21e siècle sont les fondateurs de startups.

Il est presque impossible de comprendre les enjeux du numérique des 20 dernières années sans comprendre ce qui motive les fondateurs de startups en technologie.

L’appel des fondateurs

Je vous propose dans cet épisode de mon balado M2 d’explorer les motivations des fondateurs de startups qui rendent l’écosystème de Montréal si dynamique. Qu’est-ce qui pousse les entrepreneurs à relever leurs manches et à fonder une compagnie à partir d’une simple idée, envers et contre tous?

Dans cette première d’une série sur les startups, je vous propose un tour d’horizon de ce qui fait de Montréal la vingtième ville au monde en terme de qualité d’écosystème de startups dans le monde. Juste derrière Toronto, Vancouver et Amsterdam.

Dans cet épisode, je vous partage des entretiens avec Philippe Telio, Sylvain Carle et Sébastien Provencher, influenceurs parmi les influenceurs dans le microcosme des startups à Montréal, qui nous expliquerons leur vision milieu et ses rouages du milieu.

M2 #31: Startup 1 : L’appel

Avec Philippe Telio, Sylvain Carle et Sébastien Provencher (22 minutes)

Pour écouter l’émission en ligne

Téléchargement: MP3 (43 Mo)

(Abonnez-vous: iTunes ou XML)

Lancement du projet d’incubateur récréotouristique à Montréal

C’est en montant cet épisode de M2 que j’ai eu par le plus grand des hasards le mandat de faire une recension de l’écosystème de l’innovation à Montréal.

Cette recherche se fait dans le cadre de la volonté d’établir un premier incubateur vertical à Montréal sur le domaine récréotouristique. C’est un incubateur dédié aux startups dans le domaine très vaste du tourisme, du patrimoine et des activités récréatives territoriales. C’est aussi 3 autres choses: un espace de coworking, un living lab et un espace de formation.

Créé sur le modèle et en collaboration avec le Welcome City Lab de Paris, cet incubateur favorisera le rapprochement entre les grands acteurs récréotouristiques et ceux de l’innovation qui ne visent rien de moins que de réinventer le tourisme de demain.

J’en ai profité pour inclure Laurent Queige et Paul Arseneault dans cet épisode pour illustrer le dynamisme de la scène startup montréalaise.

Comme je suis bien impliqué avec les partenaires qui portent ce projet (L’ÉSG, Tourisme-Montréal, ville de Montréal, Welcome City Lab), j’en profite pour leur donner la parole à la fin de cet épisode. Dans le prochain épisode, je vous partagerai ce que les protagonistes comptent faire de ce projet d’incubateur vertical.

Si vous êtes intéressé par ce projet, de près ou de loin, c’est maintenant qu’il faut vous manifester! http://incubmtl.org et signalez votre intérêt!

Dans les coulisses de cet épisode

J’ai conservé bien précieusement des conversations que j’ai eu dans les derniers mois avec Philippe, Sylvain et Sébastien sans nécessairement savoir, au moment des enregistrements, ce que j’allais en faire, ni dans quel contexte je pensais les utiliser.

C’est en écoutant un podcast montréalais, Pilot de Oog.audio, qui n’a par contre pas fait long feu (3 épisodes seulement), que j’ai eu l’idée de faire la lumière sur l’écosystème des startups de Montréal. Pilot, en association avec l’incubateur District3 de Concordia, cherchait à raconter une histoire d’une startup montréalaise à la manière de Serial, le célèbre podcast américain. Je serai par contre un peu plus modeste qu’eux, ne serait-ce qu’à cause de mon agenda serré et pour ne pas crouler comme eux sous la tâche titanesque qu’ils se sont imposés et qui les a peut-être tétaniser.

Comme à mon habitude, je suggère à la fin de l’épisode un autre balado à vous mettre entre les oreilles. Nous les francophones, nous avons bien de la difficulté à retrouver des canaux dans notre langue dans ces palmarès où dominent d’excellents, mais trop nombreux podcasts anglophones. Aujourd’hui, je vous invite à découvrir le balado de Quadrivium Radio sur la science (physique, biologie, informatique et même plus). Ils ont l’appui de Québec Science et de CISM. À ajouter à votre agrégateur!

N’hésitez pas à m’encourager en me laissant des commentaires ci-dessous ou en laissant une note (étoiles) sur iTunes. Un petit coucou sur Twitter à @martinlessard est toujours apprécié. Vous pouvez aussi consulter la page Facebook de M2.