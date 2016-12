Baladodiffusion M2 numéro 29

TGit: sauver votre culture

Jean-Robert Bisaillon milite depuis longtemps dans le monde de la musique au Québec et s’intéresse aux enjeux de la musique numérique. Quand il dit s’intéresser aux métadonnées, c’est parce que tout le monde a intérêt aussi à s’y intéresser. Sinon, oubliez vouloir retrouver votre culture en ligne.

Dans ce nouvel épisode de M2, ma balado où je vous propose des conversations autour des enjeux provoqués par l’impact du numérique dans nos sociétés et nos vies trop et souvent ignorés par les médias, je vous présente la vision de Jean-Robert Bisaillon sur l’importance des métadonnées en numérique et en musique en particulier.

En effet les particularités d’un petit marché peuvent être gommées entièrement si les métadonnées sont mal rentrées, incompatibles ou inexistantes. On peut se demander si les petites nations n’ont pas perdu au change avec la montée du numérique qui est venu bouleverser la chaine de valeur.

Jean-Robert fait partie des happy few a avoir une page Wikipédia. Il nous parlera de son projet TGit (prononcez Tag It), un outil de métadonnées.

En coulisse de ce balado

J’ai enregistré Jean-Robert en début de printemps, après une rencontre pour le Lab Culturel, un autre de mes autres projets dans le cadre du Plan Culturel Numérique du Québec du Ministère de la Culture et des Communication. Comme la réunion avait débordé, je n’ai pas eu autant de temps que souhaité avec lui, mais vous allez entendre, ce que j’ai capté est déjà fort intéressant.

Garder un rythme de production de balado est très exigeant (je fais tout tout seul) et je ne peux donc pas vraiment sortir des épisodes aussi fréquemment que souhaité (le nombre de gens intéressants que je rencontre augmente de façon exponentielle alors que mon temps libre reste linéaire).

La chanson extraite dans le balado est : The Evening Primrose, de Ye Lai Xiang, tiré de l’album « Romantic Chinese Hits of the 1930s and 1940s (Zhong Guo Lao Ge Lang Man Yuan Tou Zhi San Si Shi Nian Dai) » sur iTunes.

