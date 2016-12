Baladodiffusion M2 numéro 30

Faire entrer la culture de l’innovation à l’école

De deux choses l’une: soit l’école est imperméable au numérique, soit le numérique est incompatible avec l’école. Dans tous les cas, il y aurait un gros malaise en éducation aujourd’hui.

Nous sommes en 2015 et le numérique est partout. Pourtant les technologies n’ont pas de place prépondérante à l’école. Est-ce un réflexe salvateur ou une résistance d’arrière-garde?

Mais est-ce que le seul fait d’utiliser les technologies en soi est un progrès, et si oui, qu’est-ce que ça change vraiment? La réponse n’est pas simple.

Je vous partage dans cette émission une conversation que j’ai eue en début septembre avec Marc-André Girard, directeur du secondaire au collège Beaubois à Montréal et fervent avocat du changement à l’école, qui croit que les technologies peuvent améliorer l’enseignement.

Il a écrit récemment : «Le taux de décrochage scolaire continuera d’osciller autour de 20 % et une proportion encore plus grande d’autres élèves décrochera d’une façon encore plus insidieuse : ils seront présents physiquement en classe, tout y en étant absents mentalement. Bref, une année de plus au calendrier scolaire des élèves fantômes !»

La technologie pourrait aider la pédagogie à réussir là où elle faillit en ce moment, mais elle n’est qu’un moyen, pas une fin. Le but, et il ne se le cache pas, c’est de faire entrer à pleine porte la culture de l’innovation dans le système scolaire.

À écouter en ligne ou à télécharger:

M2 #30: Conversation avec Marc-André Girard

«Edutech: la reconversion attendue» (24 minutes)

Pour écouter l’émission en ligne

Pour télécharger: MP3 (44 Mo)

(pour s’abonner sur iTunes ou XML)

À écouter sur SoundCloud:



En coulisse de ce balado

Ça faisait presqu’un an qu’on voulait lui et moi se rencontrer pour faire cet épisode. J’ai réussi à me libérer enfin et voilà le résultat. Vous direz si vous avez bien aimé.

J’ai décidé de mettre Edutech dans la titre car je compte bien faire d’autres épisodes sur le sujet. Ça permettra aussi aux auditeurs de tout de suite voir quels épisodes rejoignent leurs intérêts. J’ai en banque déjà quelques enregistrements déjà faits à Clair 2015 et à un Creative Morning qui seront peut-être édités un jour pour venir rejoindre vos oreilles.

Je suis parti, dans cet épisode, d’un extrait de micro-discussion avec ma fille et ses copines du primaire. J’accompagne souvent ma fille à son école, dans mon quartier, et je me suis demandé ce qu’elle et ses copines pensaient de l’école. J’ai sorti mon micro à brûle-pourpoint et je les ai questionnés en rafale. C’est un moment délicieux au début de l’épisode. Les jeunes s’amusent toujours un peu à dénigrer l’école et ici aussi, elles se sont bien amusées à tirer quelques flèches sur l’école (et dans l’extrait, le prof d’espagnol en prend pour son grade, pour une raison que j’ignore).

Cet extrait est devenu le point de départ de mon épisode. Comment les jeunes en viennent-ils à dénigrer l’école, mais jamais le numérique? Pourquoi ne se plaignent-ils pas que iPad n’est pas intéressant? Peut-être qu’il est encore trop tôt. Peut-être que la question est mal posée. Mais je suis parti avec ça en tête pour y associer les propos de Marc-André Girard.

Avant que j’oublie: j’ai aussi ouvert une page Facebook pour le balado. Je confirme ainsi, s’il le fallait encore, que la conversation a bien quitté la blogosphère pour être récupérée par les médias sociaux.

Visitez ma nouvelle Page Facebook (M2 Balado). Ça sera je crois un endroit plus propice pour échanger sur les sujets de M2 ou pour m’en proposer d’autres.

–> Ma suggestion de podcast à vous mettre en les 2 oreilles: je suggère systématiquement maintenant un autre balado francophone, question de faire découvrir ce qui se fait de bien dans notre langue. Aujourd’hui c’est AGENCE NATIONAL DES USAGES TICE (iTunes), un vidéocast mensuel de 5 à 10 minutes sur les technologies et l’école.

N’hésitez pas à m’encourager en me laissant des commentaires ci-dessous ou en laissant une note (étoiles) sur iTunes. Un petit coucou sur Twitter à @martinlessard est toujours apprécié.