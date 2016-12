Baladodiffusion M2 numéro 28

Sans interface, quelle distance y aura-t-il entre la nature et la technologie?

En technologie, une interface désigne un dispositif qui permet à deux systèmes d’interagir. Les écrans sont maintenant partout autour de nous. Et qui dit multiplication des écrans dit multiplication des interfaces.

On s’imagine que le futur nous réserve encore plus interfaces puisqu’il faudra interagir avec encore plus d’information.

Golden Krishna, dans The Best Interface is No Interface, explique que selon lui les interfaces aujourd’hui sont inutilement compliquées et les écrans sont des intermédiaires souvent inutiles.

«Pourquoi avoir une application sur son cellulaire pour déverrouiller sa voiture si les deux systèmes [le cellulaire et la voiture] sont déjà connectés? Pourquoi ne pas juste prendre en compte que je tire la poignée? Le contexte indique bien que je veux entrer dans la voiture, non?»

La meilleure interface, c’est l’absence d’interface, nous dit-il.

Mon questionnement dans cette balado portera sur un aspect finalement assez philosophique: les implications d’un monde où les interfaces seront physiquement intégrées dans notre environnement contextuel. On se demande si la volonté de « supprimer les interfaces » participe de la volonté de nous sortir du monde numérique, ou au contraire, de nous y faire immerger encore davantage…

M2 #28: Conversation avec Golden Krishna et JF Poulin

«Métaphysique du No Interface» (28 minutes)

En coulisse de ce balado

J’ai loué un petit local qui fait partie du réseau Breather, un concept génial de location de locaux à l’heure. Breather est une jeune pousse technologique montréalaise dirigée par Julien Smith, bien connu dans l’écosystème ici.

Golden Krishna a été invité par le groupe Toutlemonde UX dont fait partie Jean-François Poulin qui m’a gentiment mis en contact avec Golden.

Tous les 3 nous avons discuté longuement sur le no interface. Jean-François Poulin planche actuellement sur un concept de thermostat qui n’utilise aucune interface. Golden Krishna est un designer UX dont les travaux ont inspiré Samsung à modifier ses appareils électroniques pour s’inspirer du No Interface.

C’est la première fois que la conversation dans ma balado est entièrement en anglais. Mes interventions sont en français, par contre. On appelle ça le « Montréal Style ». Une version en anglais uniquement sera lancée plus tard pour permettre à Golden de diffuser l’épisode à son propre réseau.

En montant cet épisode, j’ai dû me demander à quelle audience je m’adressais. Il m’apparaissait clair que je ne devais pas m’attarder trop longuement sur la description du No Interface car je suis persuadé que mon auditoire allait comprendre rapidement le concept ou qu’elle était déjà au courant. Et en même temps, en ajoutant « métaphysique » dans le titre de l’émission et de ce billet, je m’assure que les individus à la recherche de recettes toutes faites (auxquelles je ne crois pas) opteront eux-mêmes de ne pas se lancer dans l’écoute. Nous sommes donc entre gens qui s’intéressent aux réelles questions que pose cette invitation à faire dissoudre les interfaces dans notre environnement au risque de créer une nouvelle nature, ou du moins de créer une sorte de monde-théâtre où nous, acteurs, jouons un rouage dans la technologie-monde.

