Les signaux faibles: conversation avec Sébastien Provencher

Baladodiffusion M2 numéro 27

L’accès devient moins un enjeu que la capacité à extraire une information qui fait vraiment sens

Sébastien et moi, nous nous sommes rencontrés la première fois il y a plus d’une décennie et déjà on s’échangeait nos constats sur les signaux faibles qui émergeaient à l’époque sur Internet.

Les signaux faibles nous disaient qu’Internet, qui sortait à peine de la crise de la bulle techno des années 2000 allait entreprendre une autre mutation.

Ces signaux faibles nous faisaient dire à chacun qu’il était le temps à ce moment-là de quitter les compagnies qui nous employaient. Nos compagnies respectives conduisaient le nez collé sur le rétroviseur.

Cette mutation n’avait pas de noms de encore, mais on savait qu’elle s’en venait. Ce qui était devant nous allait s’appeler au début web 2.0, puis médias sociaux ensuite. Cette vague a tout changé sur son passage.

Depuis ce temps, je crois que lorsque Sébastien partage des signaux faibles qu’il a repérés, je dis à tout le monde qu’il faut l’écouter.

M2 #27: Conversation avec Sébastien Provencher

«Signaux faibles» (21 minutes)

Pour écouter l’émission en ligne

Pour télécharger: MP3 (39 Mo)

(pour s’abonner sur iTunes ou XML)

En coulisse de cette balado

Voici la troisième et dernière partie consacrée aux enjeux de la surabondance d’information. Je trouvais important de commencer ma troisième saison de M2 avec quelque réflexion sur le sujet. Vous pouvez écoutez la première partie, FOMO, mon amour, et la seconde partie, La botte d’aiguilles en cliquant sur les liens.

Mon objectif avec cette balado M2, c’est de vous faire partager des voix dans mon entourage qui font sens dans le concert assourdissant de paroles inutiles qu’on entend à la radio ou sur les réseaux.

Je n’ai pas encore réussi à diminuer le temps entre l’enregistrement et la mise en onde. Le travail de montage que je m’impose n’aide pas en ce sens. J’arrive toutefois à maintenir la durée d’un épisode à 20 minutes. Dites-moi si ça vous plaît. Je vais rendre mon prochain épisode beaucoup plus long. Vous pourrez ainsi comparer et me dire ce qui correspond le mieux à vos habitudes d’écoute.

N’hésitez pas à m’encourager en me laissant des commentaires, des suggestions ou en laissant une note (étoiles) sur iTunes. Un petit coucou sur Twitter à @martinlessard est toujours apprécié. Utilisez le #m2s3 (pour M2 Saison 3).

–> Ma suggestion d’écoute pour cette épisode: La chronique de Xavier De La Porte Place de la Toile, un condensé d’intelligence rafinée sur la culture numérique. C’est produit par France Culture. Comme quoi une radio d’État peut faire réfléchir sans faire fuir l’auditoire.