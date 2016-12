FOMO, mon amour (M2 Saison 3)

Baladodiffusion M2 numéro 25 (premier épisode de la saison 3)

Surabondance, notifications et peur de rater un message

En théorie de la communication, l’information est considérée comme une simple description statistique d’un message, où son «sens», pour un humain, est considéré comme tout à fait «non pertinent».

Depuis 400 ans, on remarque que les sociétés avancées techniquement se plaignent d’une surabondance d’information. Il ne faut donc pas se surprendre que survienne en parallèle une crise du sens.

La surabondance n’a jamais été aussi grande que depuis l’arrivée d’Internet et je crois qu’elle fait partie au 21e siècle de la condition humaine.

F.O.M.O, une pièce de théâtre de et joué par Véronick Raymond, illustre l’omniprésence des écrans dans nos vies et celle du personnage principal (et de tous les autres qu’il ne croise jamais finalement).

Trop souvent, l’art nous présente des personnages qui vivent un détachement ou une indifférence face à l’assaut du numérique, un assaut qui pourtant nous touche, nous, jusque dans les moindres recoins de nos vies.

Les représentations artistiques n’ont pas encore suivi la même courbe d’adoption massive des technologies de communication qui s’observe autour de nous.

Une pièce comme celle de Véronick nous offre enfin un tel miroir.

M2 #25: Entretien avec Veronick Raymond

«FOMO, mon amour» (23 minutes)

